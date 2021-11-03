В Україні станом на 3 листопада зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій за весь час пандемії Covid-19. За добу до лікарень потрапили 5 935 людей.

За даними МОЗ, минулого тижня в Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 34 489 людей, з яких 32 130, або 93,2%, не отримали жодної дози вакцини від Covid-19.

Захиститися від важкого перебігу, госпіталізації та смерті від Covid-19 можна завдяки вакцинації. Найкращий захист виробляється через 14 днів після отримання другої дози вакцини.

Водночас 3 листопада у Києві на площі біля Верховної Ради розпочався так званий марш антивакцинаторів. Більшість учасників без масок і не дотримуються соціальної дистанції. Вони вимагають скасувати карантинні вимоги, заборонити примусову вакцинацію та медицину.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу відреагував на зібрання людей, які виступають проти вакцинації від коронавірусу.

– На мій погляд, це насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через Covid-19. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють, – зазначив він.

Міністр закликав українців не вірити фейкам, а користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров’я, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я.

Covid-захворюваність в Україні продовжує зростати. Так, за минулу добу зафіксували 23 393 нових випадки коронавірусу. Найбільшу кількість хворих зареєстрували в м. Київ (2 024), в Дніпропетровській (1 935), Одеській (1 858), Запорізькій (1 558), Харківській (1 374) та Львівській (1 178) областях.