В окупованому Росією Криму зафіксовано найбільше нових випадків коронавірусу з початку пандемії.

За добу 3 листопада 2021 року там підтвердили 752 нових інфікування.

Крім того, за день 18 людей померло від вірусу, одужати вдалося 969 мешканцям півострова.

Загалом же за час пандемії у Криму виявили 99 721 випадок коронавірусу, вірус забрав життя 3 067 осіб, одужали – 87 658 людей.

Україна також не може похизуватися поліпшенням ситуації з коронавірусом. Протягом останньої доби у країні виявили 27 377 нових випадків хвороби. Водночас кількість померлих знову велика – 699 осіб.

Одужати за день вдалося 12 464 громадянам.

Через це українцям радять ретельніше дотримуватися заходів з протидії коронавірусу – носити маски, регулярно мити руки, пам’ятати про соціальну дистанцію та культуру кашлю, чхання.

Крім того, захиститися від ускладнень у разі захворювання допоможе вакцинація. Щеплення можна отримати безкоштовно у пунктах масової імунізації та лікарнях.

Джерело: Кримінформ