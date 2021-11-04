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Перша в світі: Англія дала добро на застосування противірусних таблеток для лікування Covid-19

4 Листопада 2021, 15:38 Вікторія Яснопольська
таблетка
Джерело: Depositphotos

Британія стала першою країною в світі, яка дала умовний дозвіл на використання противірусного препарату молнупіравір, першої таблетки, яка, як було показано, успішно лікує Covid-19.

Таблетка була ліцензована для інфікованих Covid-19 дорослих від 18 років і старше, у яких є хоча б один фактор ризику розвитку важкого захворювання. Препарат призначений для прийому вдома людьми з Covid-19 від легкого до помірного ступеня тяжкості два рази на день протягом п’яти днів.

– Сьогодні історичний день для нас, оскільки ми стали першою країною в світі, яка схвалила противірусний препарат, який можна приймати вдома для лікування Covid-19, – сказав міністр охорони Здоров’я Великобританії Саджид Джавід.

Противірусні таблетки, які зменшують симптоми і прискорюють одужання, можуть виявитися революційними, зменшивши навантаження на лікарні і допомагаючи стримувати спалахи в бідніших країнах з крихкими системами охорони здоров’я.

Це також зміцнить двосторонній підхід до пандемії: лікування за допомогою ліків і профілактика, перш за все за допомогою вакцинації.

На думку лікарів, лікування препаратом буде особливо важливо для людей, які погано реагують на вакцинацію

Молнупіравір також очікує розгляду регулюючими органами в США, Європі та інших країнах. Минулого місяця управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що скличе групу незалежних експертів для вивчення безпеки та ефективності таблетки в кінці листопада.

Початкові поставки будуть обмежені. Фармкомпанія Merck заявила, що може провести 10 млн курсів лікування до кінця року, але більша частина цієї пропозиції вже закуплена урядами в усьому світі.

У жовтні офіційні особи Великої Британії оголосили, що вони забезпечили 480 тис. курсів молнупіравіру і очікують, що тисячі вразливих британців отримають доступ до лікування вже цієї зими.

Минулого місяця компанія Merck оголосила попередні результати, згідно з якими кількість госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з ранніми симптомами Covid-19 скоротилася вдвічі. Результати ще не перевірені незалежними вченими.

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Компанія також не розкрила деталей про побічні ефекти молнупіравіру, за винятком того, що частота цих проблем була однаковою між людьми, яким давали препарат, і тими, хто приймав пустушки.

Спочатку молнупіравір вивчався як потенційний засіб для лікування грипу за фінансової підтримки уряду США. У минулому році дослідники з Університету Еморі вирішили використовувати ці ліки як засіб лікування Covid-19.

Хоча для лікування Covid-19 дозволені інші методи лікування, включаючи стероїди і моноклональні антитіла, але вони вводяться шляхом ін’єкцій або інфузій і в основному призначені для госпіталізованих пацієнтів.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Велика Британія , Коронавірус Covid-19 , лікування , пандемія
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