Британія стала першою країною в світі, яка дала умовний дозвіл на використання противірусного препарату молнупіравір, першої таблетки, яка, як було показано, успішно лікує Covid-19.

Таблетка була ліцензована для інфікованих Covid-19 дорослих від 18 років і старше, у яких є хоча б один фактор ризику розвитку важкого захворювання. Препарат призначений для прийому вдома людьми з Covid-19 від легкого до помірного ступеня тяжкості два рази на день протягом п’яти днів.

– Сьогодні історичний день для нас, оскільки ми стали першою країною в світі, яка схвалила противірусний препарат, який можна приймати вдома для лікування Covid-19, – сказав міністр охорони Здоров’я Великобританії Саджид Джавід.

Противірусні таблетки, які зменшують симптоми і прискорюють одужання, можуть виявитися революційними, зменшивши навантаження на лікарні і допомагаючи стримувати спалахи в бідніших країнах з крихкими системами охорони здоров’я.

Це також зміцнить двосторонній підхід до пандемії: лікування за допомогою ліків і профілактика, перш за все за допомогою вакцинації.

На думку лікарів, лікування препаратом буде особливо важливо для людей, які погано реагують на вакцинацію

Молнупіравір також очікує розгляду регулюючими органами в США, Європі та інших країнах. Минулого місяця управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що скличе групу незалежних експертів для вивчення безпеки та ефективності таблетки в кінці листопада.

Початкові поставки будуть обмежені. Фармкомпанія Merck заявила, що може провести 10 млн курсів лікування до кінця року, але більша частина цієї пропозиції вже закуплена урядами в усьому світі.

У жовтні офіційні особи Великої Британії оголосили, що вони забезпечили 480 тис. курсів молнупіравіру і очікують, що тисячі вразливих британців отримають доступ до лікування вже цієї зими.

Минулого місяця компанія Merck оголосила попередні результати, згідно з якими кількість госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з ранніми симптомами Covid-19 скоротилася вдвічі. Результати ще не перевірені незалежними вченими.

Компанія також не розкрила деталей про побічні ефекти молнупіравіру, за винятком того, що частота цих проблем була однаковою між людьми, яким давали препарат, і тими, хто приймав пустушки.

Спочатку молнупіравір вивчався як потенційний засіб для лікування грипу за фінансової підтримки уряду США. У минулому році дослідники з Університету Еморі вирішили використовувати ці ліки як засіб лікування Covid-19.

Хоча для лікування Covid-19 дозволені інші методи лікування, включаючи стероїди і моноклональні антитіла, але вони вводяться шляхом ін’єкцій або інфузій і в основному призначені для госпіталізованих пацієнтів.