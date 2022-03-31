Во время войны женщины могут подвергаться насилию, в частности сексуального характера.

Как пережить изнасилование, рассказал психолог Максим Жидко.

— Изнасилование — один из видов человеческого насилия, реализуемого в определенной сфере. Его определения до сих пор варьируются в законодательствах различных государств, но, усредняя, можно утверждать что чаще всего под этим понимается совершение действий, которые идентифицируются как сексуальные, одним или несколькими людьми с другим человеком без согласия последнего, — говорит Максим Жидко.

Изнасилование — оружие войны

Согласно определению ВОЗ, сексуальное насилие — это любой сексуальный акт или попытка его совершить, нежелательные сексуальные замечания или заигрывания, любые действия против сексуальности человека с использованием принуждения, совершаемые любым человеком независимо от его взаимоотношений с жертвой, в любом месте, включая дом и работу, но не ограничиваясь ими.

Как отмечает специалист, для изнасилования может использоваться беспомощное состояние человека — полная потеря сознания или его искажение с помощью алкоголя и других психоактивных веществ, наличие психического расстройства, малолетний возраст, физическая слабость, физическое насилие или угроза его применения, психологические манипуляции (например, в случае ритуального или домашнего сексуального насилия), экономическая, социальная или какая-либо другая зависимость.

Для нашей ситуации важно знать, что в 2008 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая классифицирует изнасилование как средство ведения военных действий. Согласно тексту резолюции, сексуальное насилие является средством, направленным на “унижение, установление доминирования, вселения страха, уничтожения и/или насильственной смены места жительства членов гражданского общества или этнических групп”.

Во время предварительных дискуссий были озвучены ряд очень тревожных тезисов. Так, например, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что в некоторых обществах насилие по отношению к женщинам достигло “невероятных и эпидемических пропорций”. А бывший командующий миротворческих сил ООН Патрик Каммаэрт сформулировал, что во время вооруженного конфликта “стало опаснее быть женщиной, чем солдатом”.

Тогдашняя Госсекретарь США Кондолиза Райс указала на то, что насилие по отношению к женщинам угрожает не только самим жертвам, но и экономической и социальной стабильности общества, в котором они живут. Показательно, что критиками данной резолюции, выступили представители России, Китая, Вьетнама и Индонезии.

Изнасилование — это травма

С психологической точки зрения мы должны понимать, что любое сексуальное насилие в большинстве случаев это глубокая и разрушительная психическая травма, связанная с разрушением нашей физической, социальной, психологической и духовной целостности, которая при отсутствии профессиональной работы с ней практически не имеет срока давности.

Иногда она даже более злокачественна, чем физические последствия насилия (травмы, нежелательные беременности, заболевания, передающиеся половым путем, в долгосрочной перспективе — хроническая тазовая боль, ПМС, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, гинекологические патологии, осложнения беременности, хронические головные боли, боли в спине, лицевые боли и даже инвалидность).

Замечает ли это пострадавшая и ее окружение или нет, но эта травма оказывает свое влияние практически на все сферы жизни. Без особых натяжек ее можно сравнить с миной замедленного действия, которая может сработать в любой момент.

Эта психотравма имеет свою динамику. К непосредственным психологическим последствиям сексуального насилия относятся шок, отрицание, страх, дезориентацию, тревожность, нервозность, замыкание в себе, недоверие к людям, а также краткосрочные симптомы посттравматического стрессового расстройства (неэмоциональность, нарушения сна, флешбеки).

Хронические последствия могут проявляться в виде депрессий, самоубийства или суицидальных попыток, отчужденности, долгосрочных симптомов ПТСР.

Кроме того, пострадавшие от сексуального насилия могут проявлять склонность к некоторым видам нездорового поведения: рискованному сексуальному поведению, химическим или межличностным зависимостям, расстройству пищевого поведения.

Мифы об изнасиловании

Вокруг изнасилования, как специфической психотравмы, существует множество явных и замаскированных мифов.

Наиболее распространенные следующие:

большинство нападений на сексуальной почве осуществляется незнакомыми людьми;

если изнасилование действительно случилось, о нем сразу заявляют;

если сообщить немедленно, то следственным органам будет сравнительно легко разобраться в деле и предъявить обвинения;

если бы пострадавшая действительно не хотела, она бы сопротивлялась;

травмирующий психику опыт искажает память, поэтому пострадавшие могут вспоминать то, чего не было на самом деле.

Как пережить изнасилование — рекомендации

Психологическая травма всегда молчалива. И имеет склонность навязчиво повторяться в переживаниях, сколько бы времени ни прошло. Поэтому ее важно и нужно проговаривать.

Как это психологически грамотно сделать?

Выбрать того, кому доверяешь (кто-то из близких, подруга, специалист или горячая линия).

Везде, где только возможно, оставить себе явные или скрытые напоминания о том, что никто не заслуживает сексуального насилия.

— Жертва не виновата в насилии и не “заслуживает” насилия — вне зависимости от того, где она была, что она делала, во что она была одета, что говорила. Ответственность за сексуальное насилие всегда лежит на насильнике, а не на жертве, — отмечает Максим Жидко.

Если сексуальное насилие произошло недавно, вне зависимости от того, куда и к кому пострадавшая решит обратиться сначала, для сбора улик и доказательств очень важно, чтобы она не мылась до этого и не переодевалась, как бы этого ни хотелось.

При обращении к врачу, кроме улик, это может помочь в вопросах предотвращения нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Даже если повреждения не слишком серьезные, важно их быстро зафиксировать и приступить к терапии. Для предотвращения возможной беременности в течение 72 часов нужно принять СОС-таблетку.

Только жертва принимает решение о том, давать ли случаю огласку.

— Решение о том, давать ли официальный ход происшедшему, сделать это сразу или потом (даже через годы) всегда остается за пострадавшей. Психологически это очень сложный вопрос и любое давление может привести к вторичной травматизации. О сексуальном насилии в отношении ребенка надо обязательно сообщить в полицию, — добавляет психолог.

Обеспечить пространство для регулирования чувств, какими бы они ни были. Важно помнить, что ни одна из этих реакций не является неправильной или неподходящей.

Нужно дать самому себе время, чтобы прийти в себя. Чтобы справиться со всем этим, времени может понадобиться немало.

— Важно позволить себе не справляться с этим в одиночку. Носить в себе все переживания может оказаться неподъемной ношей. Возможность почувствовать чью-то поддержку и желание помочь может оказаться самым важным шагом на пути преодоления кризиса, — объясняет эксперт