Генеральная Ассамблея ООН учредила 19 июня 2015 года Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта, чтобы привлечь внимание к необходимости положить конец сексуальному насилию во время военных действий и помочь его жертвам.

В выводах комиссии ООН говорится, что сексуальное насилие — тоже оружие войны. И к сожалению, виновники чаще всего остаются безнаказанными.

Но мы имеем пример, когда после войны в Боснии именно боснийские женщины начали говорить о сексуальном насилии, после чего международное законодательство стало определять изнасилование во время вооруженных конфликтов как преступление против человечности и рассматривать как пытку.

Эта тема в Украине стала актуальна еще в начале первого российского вторжения в Украину в 2014 году.

В отчете ООН 2017 года приведены свидетельства 276 человек, которые находились в плену у представителей незаконных вооруженных формирований. 200 из них подвергались сексуальному насилию. Жертвами насилия становились как мужчины, так и женщины, как девушки, так и парни.

Но женщины все же чаще всего становились жертвами изнасилований и запугиваний сексуального характера, а в отношении мужчин применялись пытки с элементами сексуального насилия.

В сентябре 2018 года представители украинской общественности подали иск в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге.

Свидетельства, вошедшие в иск, позволяют говорить, что преступления, происходящие в ходе конфликта, являются системными. Их достаточно много, они не расследуются должным образом в Украине и соответствуют Римскому уставу. Украинские истцы считают, что суд сможет признать преступления достаточно тяжкими для нарушения 7 и 8 статей Римского устава.

Сейчас в Украину с новой силой ворвались российские агрессоры, и их преступные действия еще страшнее: уничтожение гражданского населения путем бомбардировок, обстрелов, осады, когда люди умирают от голода, холода и обезвоживания.

Сексуальное насилие со стороны захватчиков также широко применяется как метод давления на мирных граждан, как способ пыток и уничтожения.

Следовательно, нужна фиксация таких случаев, чтобы каждому палачу воздалось по заслугам.

Для этого нужны общественные организации, оказывающие медицинские услуги пострадавшим женщинам (мужчинам). Во время медицинского осмотра нужно дать возможность человеку рассказать, что с ним произошло.

Может, он и не захочет рассказывать, но возможность должна быть.

В идеале также должен быть доступ к юристу. Конечно, это все должно быть конфиденциально.

Также очень важно, чтобы полиция реагировала на случаи сексуального насилия соответствующим образом.

Куда обращаться гражданину или гражданке, которые подверглись сексуальному насилию?

Во-первых, если вы стали жертвой насилия или его реальной угрозы, торговли людьми и нуждаетесь в поддержке:

обратитесь в местное управление по делам семьи и молодежи или в центр социально-психологической помощи;

центр социальных служб для семьи, детей и молодежи;

дневной центр социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола;

к мобильной бригаде социально-психологической помощи.

Заявите об этом в полицию по телефонам:

102;

0 800 50 202;

или позвоните по телефону:

на Национальную детскую горячую линию

116 111 (бесплатно с мобильных телефонов);

(бесплатно с мобильных телефонов); 0 800 500 225 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Консультации проводятся с понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00.

на Национальную горячую линию по предотвращению насилия в семье, торговле людьми и гендерной дискриминации по номерам телефонов:

по номерам телефонов: 116 123 (бесплатно с мобильных телефонов);

(бесплатно с мобильных телефонов); 0 800 500 335 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Не бойтесь говорить о случившемся — помните боснийских женщин. Благодаря их смелости были наказаны преступники и изменено отношение к сексуальному насилию на уровне международного права.

В Украине уже начали первое официальное расследование по делу об изнасиловании женщины под Киевом, совершенном военнослужащим вооруженных сил РФ. Захватчик убил безоружного мужа и неоднократно совершил сексуальные действия с его женой. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что правоохранители найдут каждого негодяя и заставят нести ответственность по закону за преступления на временно оккупированных территориях и в горячих точках в Украине.

Источники: ЮРФЕМ.ua, Громадський простір