В Таиланде хотят опробовать альтернативный способ вакцинации населения от коронавируса, В стране вакцину хотят вводить не внутримышечно, а под кожу.

При этом речь идет о введении третьей дозы вакцины, первые две вводились людям обычным способом.

Ожидается, что процесс начнется в провинции Пхукет с 24 сентября.

По данным местных специалистов, ревакцинация вакциной от AstraZeneca путем подкожной иммуностимулирующей инъекции не отличается от укола внутрь мышцы. Преимущество этого способа — используется только пятая часть нормальной дозы вакцины.

Введение третьей дозы вакцины, по мнению местных властей, поможет предотвратить дальнейшие вспышки коронавируса, вызванные, в частности, вариантом Дельта, когда остров открыли для туристов.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Пока большинство стран предлагают своим гражданам только две дозы вакцины, однако есть те, где начали делать третьи уколы, в частности Израиль. Но ВОЗ пока призывает отказаться от этого, чтобы жители более бедных стран смогли получить хотя бы два укола.

Источник: Hfocus