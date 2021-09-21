В Таиланде хотят опробовать альтернативный способ вакцинации населения от коронавируса, В стране вакцину хотят вводить не внутримышечно, а под кожу.
При этом речь идет о введении третьей дозы вакцины, первые две вводились людям обычным способом.
Ожидается, что процесс начнется в провинции Пхукет с 24 сентября.
По данным местных специалистов, ревакцинация вакциной от AstraZeneca путем подкожной иммуностимулирующей инъекции не отличается от укола внутрь мышцы. Преимущество этого способа — используется только пятая часть нормальной дозы вакцины.
Введение третьей дозы вакцины, по мнению местных властей, поможет предотвратить дальнейшие вспышки коронавируса, вызванные, в частности, вариантом Дельта, когда остров открыли для туристов.
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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Пока большинство стран предлагают своим гражданам только две дозы вакцины, однако есть те, где начали делать третьи уколы, в частности Израиль. Но ВОЗ пока призывает отказаться от этого, чтобы жители более бедных стран смогли получить хотя бы два укола.
Источник: Hfocus