У Таїланді хочуть випробувати альтернативний спосіб вакцинації населення від коронавірусу, у країні вакцину хочуть вводити не внутрішньом’язово, а під шкіру.

Водночас йдеться про введення третьої дози вакцини, перші дві людям вводили звичайним способом.

Очікується, що процес розпочнеться у провінції Пхукет з 24 вересня.

За даними місцевих фахівців, ревакцинація вакциною від AstraZeneca шляхом підшкірної імуностимулюючої ін’єкції не відрізняється від уколу всередину м’яза. Перевага цього способу – використовується лише п’ята частина нормальної дози вакцини.

Введення третьої дози вакцини, на думку місцевої влади, допоможе запобігти подальшим спалахам коронавірусу, викликаним, зокрема, варіантом Дельта, коли острів відкрився для туристів.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Поки що більшість країн пропонують своїм громадянам лише дві дози вакцини, проте є ті, де почали робити треті уколи, зокрема Ізраїль. Але ВООЗ поки що закликає відмовитися від цього, щоб жителі бідніших країн змогли отримати хоча б два уколи.

Джерело: Hfocus