Британские ученые провели исследование, в ходе которого им удалось модифицировать гены комаров таким образом, что насекомые практически лишились функции переносчиков малярии.

Сообщается, что суть модификации заключается в изменении процесса пищеварения комаров с помощью особых молекул — антимикробных пептидов.

Именно эти пептиды оказались способны не только сократить продолжительность жизни комаров, но и значительно ухудшить их способность передавать малярный паразит.

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Кроме того, исследователи довольно успешно скрестили ГМО-комаров и диких насекомых. Они создали два штамма: один передает антимикробные пептиды, а другой содержит генный механизм, который увеличивает вероятность наследования тех или иных генов до 50%, независимо от влияния отбора.

Сообщается, что, несмотря не успешные первые результаты, исследователям понадобится еще два-три года, чтобы провести полевые эксперименты: протестировать новых комаров в условиях, наиболее приближенных к природным, и оценить их эффективность.

Источник: Science Direct