Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Підкоригували природу: вчені позбавили комарів здатності переносити малярію

27 Вересня 2022, 14:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
комар

Британські вчені провели дослідження, в ході якого їм вдалося модифікувати гени комарів таким чином, що комахи практично позбулися функції переносників малярії.

Повідомляється, що суть модифікації полягає в зміні процесу травлення комарів за допомогою особливих молекул — антимікробних пептидів.

Саме ці пептиди виявилися здатні не тільки скоротити тривалість життя комарів, але й значно погіршити їхню здатність передавати малярний паразит.

Зараз дивляться

Читайте також:
Підкоригували природу: вчені позбавили комарів здатності переносити маляріюПаразита заніс комар: у жінки на Харківщині виявили гельмінта довжиною 11 см

Крім того, дослідники досить успішно схрестили ГМО-комарів і диких комах. Вони створили два штами: один передає антимікробні пептиди, а інший містить генний механізм, який збільшує ймовірність успадкування тих чи інших генів до 50%, незалежно від впливу відбору.

Повідомляється, що, незважаючи не успішні перші результати, дослідникам знадобиться ще два-три роки, щоб провести польові експерименти: протестувати нових комарів в умовах, найбільш наближених до природних, і оцінити їхню ефективність.

Джерело: Science Direct

Теги
ГМО Комарі Малярія Наукові дослідження науковці
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь