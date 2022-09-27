Британські вчені провели дослідження, в ході якого їм вдалося модифікувати гени комарів таким чином, що комахи практично позбулися функції переносників малярії.

Повідомляється, що суть модифікації полягає в зміні процесу травлення комарів за допомогою особливих молекул — антимікробних пептидів.

Саме ці пептиди виявилися здатні не тільки скоротити тривалість життя комарів, але й значно погіршити їхню здатність передавати малярний паразит.

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Крім того, дослідники досить успішно схрестили ГМО-комарів і диких комах. Вони створили два штами: один передає антимікробні пептиди, а інший містить генний механізм, який збільшує ймовірність успадкування тих чи інших генів до 50%, незалежно від впливу відбору.

Повідомляється, що, незважаючи не успішні перші результати, дослідникам знадобиться ще два-три роки, щоб провести польові експерименти: протестувати нових комарів в умовах, найбільш наближених до природних, і оцінити їхню ефективність.

Джерело: Science Direct