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Паразита заніс комар: у жінки на Харківщині виявили гельмінта довжиною 11 см

24 Вересня 2022, 13:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Паразита заніс комар: у жінки на Харківщині виявили гельмінта довжиною 11 см
Джерело: Depositphotos

На Харківщині зареєстрований випадок дирофіляріозу.

Жінка звернулася за медичною допомогою до Обласної клінічної лікарні через сильний біль у черевній порожнині. Після діагностичного обстеження та оперативного втручання було виявлено і видалено  нематоду.

Нематоду дослідили в бактеріологічній лабораторії лікарні та визначили, що це Dirofilaria repens довжиною 11,2 см.

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За місцем проживання пацієнтки провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження та застосували протиепідемічні заходи.

Дирофіляріоз – паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровососних комах, здебільшого комарів.

Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим, клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь – який період року.

Симптоми дирофіляріозу

Основним симптомом  є утворення пухлини, сверблячка  і  печія різного ступеня інтенсивності в тому місці. Є також відчуття пересування чи ущільнення пухлини. Інколи хворі скаржаться на головний біль, нудоту, слабкість, підвищення температури тіла, сильний біль в місці локалізації гельмінта з іррадіацією за ходом нервових стовбурів.

Найчастіше уражаються очі – до 55% випадків, рідше  – голова, обличчя, шия, груди, живіт, статеві органи, верхні та нижні кінцівки.

Основний метод позбавлення від паразиту – хірургічний.

Щоб попередити зараження дирофіляріозом необхідно використовувати репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів, знищувати комарів у місцях виплоду, помешканнях, тваринницьких приміщеннях. Вікна потрібно затягувати сіткою, а двері завішувати, щоб комахи не мали змоги залетіти до приміщення.

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Страждають від комарів та паразитів також і домашні тварини, отже потрібно ретельно їх оглядати після прогулянки. Особливо у вечірній час.

Джерело: ДУ Харківський ОЦКПХ

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