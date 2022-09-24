В Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриоза.

Женщина обратилась за медицинской помощью в Областную клиническую больницу из-за сильной боли в брюшной полости. После диагностического обследования и оперативного вмешательства была обнаружена и удалена нематода.

Нематод исследовали в бактериологической лаборатории больницы и определили, что это Dirofilaria repens длиной 11,2 см.

Сейчас смотрят

По месту жительства пациентки провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование и применили противоэпидемические меры.

Дирофиляриоз – паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров.

Заражение дирофиляриозом происходит в период активного приступа насекомых (май-октябрь), во время укуса которых в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита. В связи с этим клинические проявления болезни могут проявляться в любой период года.

Симптомы дирофиляриоза

Основным симптомом является образование опухоли, зуд и жжение разной степени интенсивности в том месте. Есть также ощущение передвижения или уплотнения опухоли. Иногда больные жалуются на головные боли, тошноту, слабость, повышение температуры тела, сильную боль в месте локализации гельминта с иррадиацией по ходу нервных стволов.

Чаще всего поражаются глаза – до 55% случаев, реже – голова, лицо, шея, грудь, живот, половые органы, верхние и нижние конечности.

Основной метод избавления от паразита – хирургический.

Чтобы предотвратить заражение дирофиляриозом, необходимо использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров, уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях. Окна нужно затягивать сеткой, а дверь завешивать, чтобы насекомые не имели возможности залететь в помещение.

Страдают от комаров и паразитов также и домашние животные, так что нужно тщательно их осматривать после прогулки. Особенно в вечернее время.

Источник: ГУ Харьковский ОЦКПБ