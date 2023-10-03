Если в очередной раз поднялось давление, пусть и ощутимо, необходимо обратиться к специалисту, который поможет подобрать постоянные лекарства от давления. И повышение температуры при простудных и других вирусных болезнях не является причиной для вызова скорой.

— Важно понимать, что команда скорой не может обеспечить длительное лечение и наблюдение, которое требуется при перечисленных пролонгированных состояниях, — отмечает семейный врач Дмитриевская.

Дарья Дмитриевская решила еще раз подробно рассказать, какие состояния требуют обязательного и срочного вызова скорой, и она непременно приедет. А с какими надо принять нужные лекарства и записаться на прием к семейному врачу, каким бы длинным ни казался этот путь.

— Поверьте врачам, так будет эффективнее для преодоления проблемы, которая вас так напугала и заставила звонить на 103, — уверяет Дмитриевская.

Итак, с чем сейчас звонят на 103?

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Боль в груди, кашель, температура, паническая атака, легкое головокружение, нежелание идти к врачу… А еще — одиночество. Хочется с кем-то поговорить о своих болячках, чтобы пожалели и утешили.

Медики, работающие на скорой, могут рассказать сотни подобных историй.

Именно из-за непонимания истинных поводов для вызовов скорой возникает большинство жалоб на то, что помощь не приехала.

Необходимо запомнить, что карета скорой помощи выезжает тогда, когда требуется срочное спасение жизни, ситуация угрожающая, пациент нуждается в срочной госпитализации.

Набирать 103 можно и нужно, если есть:

признаки инсульта (нарушение речи, движений с одной стороны тела, несимметричная улыбка, онемение и т.д.);

симптомы инфаркта миокарда (боль в области сердца, которая длится более 30 минут и не снимается нитроглицерином, тошнота, страх смерти и т.д.);

сильная боль в животе различной локализации, резкое ее появление, особенно — если боль нарастает;

серьезная аллергическая реакция — отеки в области головы;

потеря сознания;

нарушение дыхания, в частности из-за попадания посторонних предметов в дыхательные пути или же по причине заболевания (например, при коронавирусной инфекции);

серьезные травмы, кровотечение, ДТП;

тепловой или солнечный удары;

почечная колика;

рвота кровью;

эпилептический приступ, который длится более 30 минут (эпистатус) или же когда из-за такого приступа человек упал и травмировался.

Есть и другие состояния, которые непосредственно угрожают жизни и только срочная помощь может предотвратить летальный финал.

— Если же вы знаете или подозреваете наличие у себя хронических болезней, не откладывайте визит к врачу, чтобы ситуация не обострилась неожиданно, — подчеркивает Дмитриевская.

Тогда не понадобятся услуги скорой. А срочная помощь будет вовремя оказана тем, кто нуждается в спасении здесь и сейчас.

Источник: Бережи себе