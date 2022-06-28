Медицинская реформа обязала каждого гражданина Украины подписывать специальную декларацию с семейным врачом. Для этого нужно было выбрать определенного врача и заполнить соответствующие бумаги.

При подписании декларации пациент обязательно должен получить ее бумажный вариант.

Если вы его потеряли — это не проблема. Сегодня можно легко найти свою декларацию и семейного врача онлайн.

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Как узнать своего семейного врача — читайте в нашем материале.

С помощью Helsi

Helsi — электронная медицинская система, созданная для пациентов, врачей, государственных и частных медицинских учреждений. С ее помощью можно найти и выбрать своего врача, быстро записаться на прием, иметь доступ к своей медицинской карте и тому подобное.

Чтобы найти своего семейного врача:

перейдите на сайт Helsi

найдите и нажмите на Личный кабинет пациента ;

; для авторизации укажите ваш номер телефона;

вам поступит код подтверждения — введите его в соответствующую строку;

укажите свой пол и дату рождения;

придумайте пароль, укажите электронный адрес и ответьте на один из предложенных вопросов (это будет кодовым словом);

нажмите Сохранить.

После этого вы войдете в свой кабинет и на главной странице увидите информацию о вашем семейном враче.

Кстати, Helsi не единственный портал, который поможет найти своего врача. Вы можете также использовать: Health24, Medcard24, Medics, Портал Пациента, Мой Медкабинет или Поликлиника без очередей.

Рядом действий на других портал такой же как и в Helsi — зарегистрируйте личный кабинет и найдите там информацию о семейном враче.

Портал Health24

С его помощью можно не только записаться на прием онлайн, но и узнать информацию о своем семейном враче:

перейдите на сайт Health24

в правом верхнем углу экрана найдите кнопку Регистрация;

вам необходимо указать свой номер телефона;

вам придет код-подтверждение — укажите его;

в вашем электронном кабинете должна отобразиться информация о подписанной декларации и враче.

Если вы не увидели никакой информации, возможно, вы не заключали декларацию. Чтобы это исправить вы можете посетить необходимую вам больницу и лично выбрать врача и заключить с ним соглашение. Также это можно сделать онлайн.