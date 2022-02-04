Во время пандемии семейный врач — на вес золота. Так, из-за Covid-19 и других заболеваний у них увеличивается нагрузка и ответственность. Также есть частые случаи выгорания и увольнений из-за непомерного стресса.

Факты ICTV узнали, что делать, когда человек заключил декларацию с врачом, но он уволился, заболел или ушел в отпуск.

— У меня появились симптомы, плохо себя чувствовала и решила проконсультироваться у семейного врача. Однако мой семейный врач недавно уволилась и никто об этом мне не сказал, — рассказала пациентка Ирина.

Женщина подумала, что ее будет обслуживать другой врач, но ей сказали, что ее декларации не существует. Как оказалось, с увольнением врача декларацию просто аннулировали. А перезаключить с другим специалистом никто не предложил.

В Национальной службе здоровья Украины говорят, что прежде всего больница должна уведомить пациента об изменениях.

— Больница в течение месяца должна сообщить пациенту и предложить другого семейного врача, — говорит заместитель главы НСЗУ Татьяна Бойко.

Это значит, что искать для пациента врача не будут, поэтому нужно заниматься этим самостоятельно. НСЗУ советует пациентам писать жалобы. Однако эксперты утверждают, что за такое нарушение больницу ждет максимум воспитательный разговор.

Пациенту, который потерял семейного, рекомендуют найти врача самому в этой же поликлинике или любой другой. Список вакантных должен быть на сайте НСЗУ в рубрике э-данные.

Если вы уже заболели, а семейного врача так и не нашли, можете просто записаться к специалисту в любой больнице, где есть места. В НСЗУ говорят, что визит к такому может быть платным.