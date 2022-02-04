У час пандемії сімейний лікар – на вагу золота. Так, через Covid-19 та інші захворювання у них збільшується навантаження та відповідальність. Також є часті випадки вигорання та звільнення через непомірний стрес.

Факти ICTV дізналися, що робити, коли людина уклала декларацію з лікарем, але він звільнився, захворів чи пішов у відпустку.

– У мене з’явилися симптоми, погано себе почувала і вирішила проконсультуватися у сімейного лікаря. Однак мій сімейний лікар нещодавно змінилася і ніхто про це мені не сказав, – розповіла пацієнтка Ірина.

Жінка подумала, що її обслуговуватиме інший лікар, але їй сказали, що її декларації не існує. Як виявилося, зі звільненням лікарки декларацію просто анулювали. А переукласти з іншим фахівцем ніхто не запропонував.

У Національній службі здоров’я України кажуть, що насамперед лікарня повинна повідомити пацієнта про зміни.

– Лікарня протягом місяця має повідомити пацієнта і запропонувати іншого сімейного лікаря, – каже заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко.

Це означає, що шукати для пацієнта лікаря не будуть, тому потрібно займатися цим самостійно. НСЗУ радить пацієнтам писати скарги. Однак експерти стверджують, що за таке порушення лікарню чекає максимум виховна розмова.

Пацієнту, який втратив сімейного, рекомендують знайти лікаря самому у цій же поліклініці чи будь-якій іншій. Список вакантних має бути на сайті НСЗУ у рубриці е-дані.

Якщо ви вже захворіли, а сімейного лікаря так і не знайшли, то можете просто записатися до фахівця у будь-якій лікарні, де є місця. У НСЗУ кажуть, що візит до такого може бути платним.