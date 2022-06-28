Медична реформа зобов’язала кожного громадянина України підписувати спеціальну декларацію з сімейним лікарем. Для цього потрібно було обрати певного лікаря та заповнити відповідні папери.

При підписанні декларацію пацієнт обов’язково має отримати її паперовий варіант.

Якщо ж ви його втратили – це не проблема. Сьогодні можна легко знайти свою декларацію та сімейного лікаря онлайн.

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Як дізнатися свого сімейного лікаря – читайте в нашому матеріалі.

За допомогою Helsi

Helsi – електронна медична система, створена для пацієнтів, лікарів, державних та приватних медичних закладів. За її допомогою можна знайти та обрати свого лікаря, швидко записатися на прийом, мати доступ до своєї медичної картки тощо.

Аби знайти свого сімейного лікаря, необхідно:

перейдіть на сайт Helsi

знайдіть та натисніть на Особистий кабінет пацієнта ;

; для авторизації вкажіть ваш номер телефону;

вам надійде код підтвердження – введіть його у відповідний рядок;

вкажіть свою стать та дату народження;

придумайте пароль, вкажіть електронну адресу та дайте відповідь на одне із запропонованих запитань (це буде кодовим словом);

натисніть Зберегти.

Після цього ви увійдете до свого кабінету і на головній сторінці побачете інформацію про вашого сімейного лікаря.

До речі, Helsi не єдиний портал, який допоможе знайти свого лікаря. Ви можете також використовувати: Health24, Medcard24, Medics, Портал Пацієнта, Мій МедКабінет чи Поліклініка без черг.

Поряд дій на інших портал такий самий як і в Helsi – зареєструйте особистий кабінет та знайдіть там інформацію про сімейного лікаря.

Портал Health24

За його допомогою можна не лише записатися на прийом онлайн, а й дізнатися інформацію про свого сімейного лікаря:

перейдіть на сайт Health24

у правому верхньому куті екрану знайдіть кнопку Реєстрація;

вам необхідно вказати свій номер телефону;

вам надійте код-підтвердження – вкажіть його;

у вашому електронному кабінеті має відобразитись інформація про підписану декларацію та лікаря.

Якщо ви не побачили ніякої інформації, можливо, ви не укладали декларацію. Аби це виправити ви можете завітати до необхідної вам лікарні та особисто обрати лікаря та укласти з ним угоду. Також це можна зробити онлайн.