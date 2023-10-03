Якщо в чергове піднявся тиск, нехай і відчутно, необхідно звернутися до фахівця, який допоможе підібрати постійні ліки від тиску. І підвищення температури при застудних та інших вірусних хворобах не є причиною для виклику швидкої.

– Важливо розуміти, що команда швидкої не може забезпечити тривале лікування та спостереження, яке потрібне при перерахованих пролонгованих станах, – наголошує сімейна лікарка Дмитрієвська.

Дарина Дмитрієвська вирішила ще раз детально розказати, які стани вимагають обов’язкового і термінового виклику швидкої, і вона неодмінно приїде. А з якими треба прийняти потрібні ліки і записатися на прийом до сімейного лікаря, хоч яким би задовгим не здавався цей шлях.

– Повірте лікарям, так буде ефективніше для подолання проблеми, яка вас так налякала і змусила телефонувати на 103, – запевняє Дмитрієвська.

Отож, з чим зараз дзвонять на 103?

Зараз дивляться

Біль у грудях, кашель, температура, панічна атака, легке запаморочення, небажання йти до лікаря… А ще – самотність. Хочеться з кимось поговорити про свої болячки, щоб пожаліли і розрадили.

Медики, які працюють на швидкій, можуть розповісти сотні подібних історій.

Саме через нерозуміння справжніх приводів для викликів швидкої виникає більшість скарг на те, що допомога не приїхала.

Необхідно запам’ятати, що карета швидкої допомоги виїжджає тоді, коли потрібен терміномий порятунок життя, ситуація загрозлива, пацієнт потребує термінової госпіталізації.

Набирати 103 можна і потрібно, якщо є:

ознаки інсульту (порушення мовлення, рухів з одного боку тіла, несиметрична посмішка, оніміння тощо);

симптоми інфаркту міокарда (біль в ділянці серця, що триває понад 30 хвилин і не знімається нітрогліцерином, нудота, страх смерті тощо);

сильний біль у животі різної локалізації, різка його поява, особливо — якщо біль наростає;

серйозна алергічна реакція – набряки в ділянці голови;

втрата свідомості;

порушення дихання, зокрема через потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи або ж унаслідок захворювання (наприклад, при коронавірусній інфекції);

серйозні травми, кровотеча, ДТП;

тепловий чи сонячний удари;

ниркова коліка;

блювання кров’ю;

епілептичний напад, який триває понад 30 хвилин (епістатус) або ж коли через такий напад людина впала і травмувалася.

Є й інші стани, які безпосередньо загрожують життю і лише термінова допомога може відвернути летальний фінал.

– Якщо ж ви знаєте або підозрюєте наявність у себе хронічних хвороб, не відкладайте візит до лікаря, щоб ситуація не загострилася несподівано, – підкреслює Дмитрієвська.

Тоді не знадобляться послуги швидкої. А термінова допомога буде вчасно надана тим, хто потребує порятунку тут і зараз.

Джерело: Бережи себе