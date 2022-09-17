Жизнь в оккупации очень сложный опыт, который может иметь негативные последствия для психологического состояния человека.

Как поступить после освобождения территорий, как поддержать близких и справиться с тем, что пришлось пережить.

Позаботьтесь о своих неотложных потребностях: безопасность, продукты питания, питьевая вода, лекарства. Дайте знать органам власти или общественным организациям о своих потребностях, чтобы те могли помочь вам.

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Пройдите медицинское обследование. Обратитесь к семейному врачу, к любому специалисту, доступному для вас. Если это невозможно, то обратитесь за бесплатной консультацией по тел. 0-800-60-20-19.

Не употребляйте алкоголь, чтобы забыть все ужасы, которые вам пришлось пережить. Он не поможет, а воспоминания возникнут с новой силой. Повторное употребление алкоголя с целью забыться может привести к зависимости.

Свяжитесь с близкими. Сообщите, что вы живы. Обсудите с ними свой опыт. Спросите у них, готовы ли они выслушать ваш рассказ о том, что произошло с вами. Вероятно, вы получите утвердительный ответ.

Общайтесь с людьми, пережившими такой же опыт. Обменяйтесь мнениями, ощущениями, контактами гуманитарных центров. Помогайте друг другу.

Будьте готовы к переменам в психическом состоянии. После нескольких дней облегчения может прийти истощение, переутомление, опустошение. Это нормальная реакция на избыточный стресс, который вы пережили.

Обратитесь за психологической помощью, если ваше состояние не улучшилось за две-три недели. Это могут быть мобильные бригады, горячие линии и так далее.

ПТСР — расстройство, которое лечится. Если у вас есть навязчивые мысли, избегаете определенных мощей, встреч с людьми, вы вздрагиваете от резких звуков, обратитесь к специалисту по психическому здоровью.

Останавливайте чувство вины. Вы можете ощущать злобу, ненависть направленную на оккупанта. Это нормально. Но, если появляется чувство вины, останавливайте его. Вы не виноваты, виноват враг, на него направляйте все отрицательные чувства.

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