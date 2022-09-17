Життя в окупації – дуже складний досвід, який може мати негативні наслідки для психологічного стану людини.

Як діяти після звільнення територій, як підтримати близьких та впоратися з тим, що прийшлося пережити.

Подбайте про свої нагальні потреби: безпеку, продукти харчування, питну воду, ліки. Дайте знати органам влади або громадським організаціям про свої потреби, щоб ті могли допомогти вам.

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Пройдіть медичне обстеження. Зверніться до сімейного лікаря, до будь-якого фахівця, що доступний для вас. Якщо це неможливо, то зверніться по безоплатну консультацію за тел. 0-800-60-20-19.

Не вживайте алкоголь, щоб забути всі жахіття, які вам прийшлося пережити. Він не допоможе, а спогади виникнуть з новою силою. Повторне ж вживання алкоголю з метою забутися може призвести до залежності.

Зв’яжіться з близькими. Повідомте, що ви живі. Обговоріть з ними свій досвід. Запитайте у них, чи готові вони вислухати вашу розповідь про те, що сталося з вами. Ймовірно, ви отримаєте ствердну відповідь.

Контактуйте з людьми, що пережили такий же досвід. Обмінюйтеся думками, відчуттями, контактами гуманітарних центрів. Допомагайте один одному.

Будьте готові до змін у психічному стані. Після декількох днів полегшення може прийти виснаження, перевтома, спустошення. Це нормальна реакція на надмірний стрес, який ви пережили.

Зверніться по психологічну допомогу, якщо ваш стан не покращився за два-три тижні. Це можуть бути мобільні бригади, гарячі лінії тощо.

ПТСР є розладом, що лікується. Якщо ви маєте нав’язливі думки, уникаєте певних міць, зустрічей з людьми, ви здригаєтеся від різких звуків, зверніться до фахівця з психічного здоров’я.

Зупиняйте почуття провини. Ви можете відчувати злість, ненависть направлену на окупанта. Це нормально. Але, якщо з’являється почуття провини , зупиняйте його. Ви не винні, винен ворог, на нього спрямовуйте всі негативні почуття.

Контакти, за якими можна отримати безоплатні консультації щодо фізичного, емоційного та психологічного стану: