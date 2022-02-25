Все плановые операции и консультации в трех больницах Первого территориального медицинского объединения Львова временно отменены. Помощь предоставляется только пациентам в неотложных состояниях.

Сейчас в больницах остались только тяжелые пациенты, всех остальных выписали.

Чтобы избежать каких-либо провокаций, усилена охрана медучреждений. Открыт только один вход только для медработников и только по спецпропускам. Вход посетителям запрещен. Также нельзя передавать пакеты, кроме лекарств в отведенные часы.

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Узнать информацию о состоянии пациента родственники могут по круглосуточному номеру: 032 258 11 11. 24 февраля сюда поступило более тысячи звонков и уже несколько сотен сегодня, 25 февраля. Больше всего обращений с просьбой записать на донорство крови.

Коллектив медучреждений готов к возможному массовому поступлению раненых. Разработан механизм медицинской сортировки, определены ответственные, проработаны алгоритмы действий. Также в больницах развернули дополнительные операционные. Есть запас медикаментов, воды и продуктов питания.

Источник: 1 ТМО Львова