Всі планові операції та консультації у трьох лікарнях Першого територіального медичного об’єднання Львова тимчасово скасовані. Допомога надається тільки пацієнтам у невідкладних станах.

Зараз в лікарнях залишилися тільки важкі пацієнти, всіх інших виписали.

Щоб уникнути будь-яких провокацій, посилено охорону медзакладів. Відкрито тільки один вхід тільки для медпрацівників і тільки по спецпропусках. Вхід відвідувачам заборонений. Також не можна передавати пакети, крім ліків у відведені години.

Дізнатися інформацію щодо стану пацієнта родичі можуть за цілодобовим номером: 032 258 11 11. 24 лютого сюди надійшло понад тисячу дзвінків і вже кілька сотень сьогодні, 25 лютого. Найбільше звернень з проханням записати на донорство крові.

Колектив медзакладів готовий до можливого масового надходження поранених. Розроблено механізм медичного сортування, визначено відповідальних, опрацьовано алгоритми дій. Також у лікарнях розгорнули додаткові операційні. Є запас медикаментів, води і продуктів харчування.

Джерело: 1 ТМО Львова