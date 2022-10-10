Главный фармацевт британской интернет-аптеки Pharmacy2U Фил Дэй рассказал о том, какие побочные эффекты могут быть после бустерной прививки против Covid-19 и как их облегчить.

— Ожидается, что этой зимой многие респираторные инфекции, включая Covid-19 и грипп, будут циркулировать на высоком уровне, — говорит эксперт.

И подчеркивает важность вакцинации против смертельно опасного вируса.

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Побочные эффекты бустерного укола против Covid-19:

б олезненное ощущение и чувствительность в руке, куда вам сделали инъекцию, как правило, усиливаются через один-два дня после введения вакцины;

у сталость;

г оловные боли;

б олезненность или гриппоподобные симптомы.

Хотя у большинства пациентов эти признаки, как правило, слабо выражены, они все же могут вызывать неприятные ощущения. Поэтому фармацевт предложил несколько советов по их облегчению:

при необходимости вы можете отдохнуть и принять парацетамол (следуйте советам на упаковке), чтобы почувствовать себя лучше;

хотя лихорадка может наблюдаться в течение одного или двух дней после вакцинации, если у вас есть какие-либо другие симптомы Covid-19 или если температура держится дольше, оставайтесь дома.

Помните, любые побочные эффекты после вакцинации обычно длятся менее недели. Если дольше, следует обратиться к своему лечащему врачу.

Источник: Express