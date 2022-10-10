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Вакцинация

Побочные эффекты Covid-бустера, как их облегчить

10 октября 2022, 17:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцина,
Источник: Depositphotos

Главный фармацевт британской интернет-аптеки Pharmacy2U Фил Дэй рассказал о том, какие побочные эффекты могут быть после бустерной прививки против Covid-19 и как их облегчить.

— Ожидается, что этой зимой многие респираторные инфекции, включая Covid-19 и грипп, будут циркулировать на высоком уровне, — говорит эксперт.

И подчеркивает важность вакцинации против смертельно опасного вируса.

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Побочные эффекты бустерного укола против Covid-19:

  • болезненное ощущение и чувствительность в руке, куда вам сделали инъекцию, как правило, усиливаются через один-два дня после введения вакцины;
  • усталость;
  • головные боли;
  • болезненность или гриппоподобные симптомы.

Хотя у большинства пациентов эти признаки, как правило, слабо выражены, они все же могут вызывать неприятные ощущения. Поэтому фармацевт предложил несколько советов по их облегчению:

  • при необходимости вы можете отдохнуть и принять парацетамол (следуйте советам на упаковке), чтобы почувствовать себя лучше;
  • хотя лихорадка может наблюдаться в течение одного или двух дней после вакцинации, если у вас есть какие-либо другие симптомы Covid-19  или если температура держится дольше, оставайтесь дома.

Помните, любые побочные эффекты после вакцинации обычно длятся менее недели. Если дольше, следует обратиться к своему лечащему врачу.

Источник: Express

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