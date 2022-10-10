Головний фармацевт британської інтернет-аптеки Pharmacy2U Філ Дей розповів про те, які побічні ефекти можуть бути після бустерного щеплення проти Covid-19 і як їх полегшити.

– Очікується, що цієї зими багато респіраторних інфекцій, включаючи Covid-19 та грип, будуть циркулювати на високому рівні, – говорить експерт.

І підкреслює важливість вакцинації проти смертельно небезпечного вірусу.

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Побічні ефекти бустерного уколу проти Covid-19:

хворобливе відчуття і чутливість в руці, куди вам зробили ін’єкцію, як правило, посилюються через один-два дні після введення вакцини;

утома;

головний біль;

хворобливість або грипоподібні симптоми.

Хоча у більшості пацієнтів ці ознаки, як правило, слабо виражені, вони все ж можуть викликати неприємні відчуття. Тому фармацевт запропонував кілька порад щодо їхнього полегшення:

при необхідності ви можете відпочити і прийняти парацетамол (дотримуйтесь порад на упаковці), щоб відчути себе краще;

хоча лихоманка може спостерігатися протягом одного-двох днів після вакцинації, якщо у вас є які-небудь інші симптоми Covid-19 або якщо температура тримається довше, залишайтеся вдома.

Пам’ятайте, будь-які побічні ефекти після вакцинації зазвичай тривають менше тижня. Якщо довше, слід звернутися до свого лікаря.

Джерело: Express