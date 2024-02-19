Эксперты популярного британского онлайн-издания объяснили, почему сушка белья в помещении представляет серьезную опасность для здоровья.

— Использование обогревателей, радиаторов и сушилок с подогревом в помещении может показаться хорошей идеей в зимние месяцы, но оно чревата серьезными рисками для здоровья, — отмечают специалисты.

Среда для плесени

По словам экспертов, развешивание влажной одежды внутри дома выделяет в воздух влагу и создает идеальную среду для размножения плесени, которая может привести к аллергическим реакциям, включая чихание, насморк, кожную сыпь, приступы астмы и даже к госпитализации в тяжелых случаях.

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Дорогостоящая проблема

По оценкам, Национальная служба здравоохранения Великобритании тратит около $1,4 млрд на лечение болезней, связанных с сыростью жилья.

Эксперты утверждают, что помимо серьезных рисков для здоровья, плесень и сырость также могут стать дорогостоящей проблемой для владельцев жилья.

Дело в том, что споры плесени могут мигрировать через строительные материалы, поражая другие части дома, такие как полы, потолки и стены. Домовладельцы, борющиеся с проблемой плесени, могут в конечном итоге потратить огромные деньги на ликвидацию последствий этой агрессии.

Полезные советы

Эксперт поделился лучшим способом сушить одежду в зимние месяцы, чтобы избежать всех этих проблем.

Во-первых, можно загрузить приложение с прогнозом погоды и следить за сухими днями, чтобы сушить одежду на улице.

Если все-таки одежду нужно срочно высушить в помещении, этот процесс лучше начать в сушильной машине и закончить на сушильной стойке, убедившись, что комната хорошо проветривается.

Источник: Express