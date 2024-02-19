Експерти популярного британського онлайн-видання пояснили, чому сушіння білизни в приміщенні становить серйозну небезпеку для здоров’я.
– Використання обігрівачів, радіаторів і сушарок із підігрівом у приміщенні може здатися гарною ідеєю в зимові місяці, але воно загрожує серйозними ризиками для здоров’я, – зазначають фахівці.
Середовище для цвілі
За словами експертів, розвішаний мокрий одяг усередині будинку виділяє в повітря вологу і створює ідеальне середовище для розмноження цвілі, яка може призвести до алергічних реакцій, включно з чханням, нежитем, шкірними висипаннями, нападами астми аж до госпіталізації у важких випадках.
Дороговартісна проблема
За оцінками, Національна служба охорони здоров’я Великої Британії витрачає близько $1,4 млрд на лікування хвороб, пов’язаних із вогкістю житла.
Експерти стверджують, що крім серйозних ризиків для здоров’я, цвіль і вогкість також можуть стати дорогою проблемою для власників житла.
Річ у тім, що спори цвілі можуть мігрувати через будівельні матеріали, вражаючи інші частини будинку, як-от підлогу, стелі та стіни. Домовласники, які борються з проблемою цвілі, можуть в кінцевому підсумку витратити величезні гроші на ліквідацію наслідків цієї агресії.
Корисні поради
Експерт поділився найкращим способом сушити одяг у зимові місяці, щоб уникнути всіх цих проблем.
По-перше, можна завантажити додаток із прогнозом погоди і стежити за сухими днями, щоб сушити одяг на вулиці.
Якщо все-таки одяг потрібно терміново висушити в приміщенні, цей процес краще розпочати в сушильній машині і закінчити на сушильній стійці, переконавшись, що кімната добре провітрюється.
Джерело: Express