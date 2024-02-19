Експерти популярного британського онлайн-видання пояснили, чому сушіння білизни в приміщенні становить серйозну небезпеку для здоров’я.

– Використання обігрівачів, радіаторів і сушарок із підігрівом у приміщенні може здатися гарною ідеєю в зимові місяці, але воно загрожує серйозними ризиками для здоров’я, – зазначають фахівці.

Середовище для цвілі

За словами експертів, розвішаний мокрий одяг усередині будинку виділяє в повітря вологу і створює ідеальне середовище для розмноження цвілі, яка може призвести до алергічних реакцій, включно з чханням, нежитем, шкірними висипаннями, нападами астми аж до госпіталізації у важких випадках.

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Дороговартісна проблема

За оцінками, Національна служба охорони здоров’я Великої Британії витрачає близько $1,4 млрд на лікування хвороб, пов’язаних із вогкістю житла.

Експерти стверджують, що крім серйозних ризиків для здоров’я, цвіль і вогкість також можуть стати дорогою проблемою для власників житла.

Річ у тім, що спори цвілі можуть мігрувати через будівельні матеріали, вражаючи інші частини будинку, як-от підлогу, стелі та стіни. Домовласники, які борються з проблемою цвілі, можуть в кінцевому підсумку витратити величезні гроші на ліквідацію наслідків цієї агресії.

Корисні поради

Експерт поділився найкращим способом сушити одяг у зимові місяці, щоб уникнути всіх цих проблем.

По-перше, можна завантажити додаток із прогнозом погоди і стежити за сухими днями, щоб сушити одяг на вулиці.

Якщо все-таки одяг потрібно терміново висушити в приміщенні, цей процес краще розпочати в сушильній машині і закінчити на сушильній стійці, переконавшись, що кімната добре провітрюється.

Джерело: Express