Психиатр рассказала, как постоянные плохие новости влияют на ментальное здоровье, и что делать, чтобы уменьшить негативное воздействие.

Факторы, которые больше всего влияют на психическое здоровье, определила Американская психологическая ассоциация.

Психиатр Гейл Зальц говорит, современные медиа и другие инфоресурсы сопровождают контент фото или видео.

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Визуализация информации влияет на восприятие на вызывает тревожную реакцию.

Для мозга визуальная информация — это та, которая рядом.

Именно поэтому новости о событии, которое происходит далеко, травмируют человека.

Психиатр отмечает, что негативные новости активизируют симпатическую нервную систему. Она отвечает за реакцию на стресс, ее активизация может привести к общему возбуждению, и влиять на физическое здоровье.

Состояние возбуждения симпатической системы вызывает тревожность и постоянный стресс.

У людей, у которых уже есть определенные проблемы с психическим здоровьем, или они пережили травматические события, могут диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство. Это также касается абсолютно ментально здоровых людей, ведь постоянное перечитывание плохих новостей и является травматическим опытом.

Врач Зальц говорит, что для уменьшения влияния негативных новостей стоит ограничить время их просмотра.

Первое, что стоит сделать — выбрать максимум два надежных источника, из которых будет поступать информация.

Время, потраченное на просмотр новостей, не должно превышать 30 мин в день.

Чтобы не было обострения тревожности, нужно избегать новостей перед сном.