Психіатриня розповіла, як постійні погані новини впливають на ментальне здоров’я, та що робити, щоб зменшити негативну дію.

Фактори, що найбільше впливають на психічне здоров’я, визначила Американська психологічна асоціація.

Психіатриня Гейл Зальц каже, сучасні медіа та інші інфоресурси супроводжують контент фото або відео.

Зараз дивляться

Візуалізація інформації впливає на сприйняття на викликає тривожну реакцію.

Для мозку візуальна інформація – це та, яка поряд.

Саме тому новини про подію, яка відбувається далеко, травмують людину.

Психіатриня зазначає, що негативні новини активізують симпатичну нервову систему. Вона відповідає за реакцію на стрес, її активізація може призвести до загального збудження, та впливати на фізичне здоров’я.

Стан збудження симпатичної системи викликає тривожність та постійний стрес.

У людей, в яких уже є певні проблеми з психічним здоров’ям, або вони пережили травматичні події, можуть діагностувати посттравматичний стресовий розлад. Це також стосується абсолютно ментально здорових людей, адже постійне перечитування поганих новин і є травматичним досвідом.

Лікар Зальц каже, що для зменшення впливу негативних новин варто обмежити час їхнього перегляду.

Перше, що варто зробити – обрати максимум два надійних джерела, з яких надходитиме інформація.

Час, витрачений на перегляд новин, не має перевищувати 30 хв на день.

Щоб не було загострення тривожності, потрібно уникати новин перед сном.