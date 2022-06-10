Как в мобильном приложении Helsi записать детей и родных на прием к врачу. Что для этого нужно сделать, подробно рассказали специалисты Минздрава, которые обслуживают эту электронную услугу.
Пошаговая инструкция:
- перейдите в свою Медкарту и найдите там опцию Связанные лица;
- нажмите на Добавить связанное лицо;
- выберите связь и введите номер телефона, если вы добавляете ребенка, и просто заполните информацию о нем;
- со своей стороны, выбранное вами взрослое связанное лицо должно подтвердить связь у себя в кабинете или предоставить вам код из смс-сообщения.
Теперь вы можете записывать родных на прием, просматривать их семейных врачей и декларации.
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А в детских карточках вы сможете отслеживать все медицинские данные (вакцинации, направления, рецепты).
И будьте здоровы!
Источник: Helsi.ME