Как в мобильном приложении Helsi записать детей и родных на прием к врачу. Что для этого нужно сделать, подробно рассказали специалисты Минздрава, которые обслуживают эту электронную услугу.

Пошаговая инструкция:

перейдите в свою Медкарту и найдите там опцию Связанные лица;

нажмите на Добавить связанное лицо ;

; выберите связь и введите номер телефона, если вы добавляете ребенка, и просто заполните информацию о нем;

со своей стороны, выбранное вами взрослое связанное лицо должно подтвердить связь у себя в кабинете или предоставить вам код из смс-сообщения.

Теперь вы можете записывать родных на прием, просматривать их семейных врачей и декларации.

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А в детских карточках вы сможете отслеживать все медицинские данные (вакцинации, направления, рецепты).

И будьте здоровы!

Источник: Helsi.ME