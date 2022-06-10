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Пошаговая инструкция: как в мобильном приложении Helsi записать детей и родных на прием к врачу

10 июня 2022, 12:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Как в мобильном приложении Helsi записать детей и родных на прием к врачу. Что для этого нужно сделать, подробно рассказали специалисты Минздрава, которые обслуживают эту электронную услугу.

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Пошаговая инструкция:

  • перейдите в свою Медкарту и найдите там опцию Связанные лица;
  • нажмите на Добавить связанное лицо;
  • выберите связь и введите номер телефона, если вы добавляете ребенка, и просто заполните информацию о нем;
  • со своей стороны, выбранное вами взрослое связанное лицо должно подтвердить связь у себя в кабинете или предоставить вам код из смс-сообщения.

Теперь вы можете записывать родных на прием, просматривать их семейных врачей и декларации.

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А в детских карточках вы сможете отслеживать все медицинские данные (вакцинации, направления, рецепты).

И будьте здоровы!

Источник: Helsi.ME

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