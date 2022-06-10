Як в мобільному додатку Helsi записати дітей та рідних на прийом до лікаря. Що для цього потрібно зробити, детально розповіли фахівці МОЗ, які обслуговують цю електронну послугу.
Покрокова інструкція:
- перейдіть в свою Медкарту й знайдіть там опцію Пов’язані особи;
- натисніть на Додати пов’язане обличчя;
- виберіть зв’язок і введіть номер телефону, якщо ви додаєте дитину, і просто заповніть інформацію про неї;
- зі свого боку, вибрана вами доросла пов’язана особа повинна підтвердити зв’язок у себе в кабінеті або надати вам код з смс-повідомлення.
Тепер ви можете записувати рідних на прийом, переглядати їхніх сімейних лікарів та декларації.
Зараз дивляться
А в дитячих картках ви зможете відстежувати всі медичні дані (вакцинації, направлення, рецепти).
І будьте здорові!
Джерело: Helsi.ME