Як в мобільному додатку Helsi записати дітей та рідних на прийом до лікаря. Що для цього потрібно зробити, детально розповіли фахівці МОЗ, які обслуговують цю електронну послугу.

Покрокова інструкція:

перейдіть в свою Медкарту й знайдіть там опцію Пов’язані особи ;

; натисніть на Додати пов’язане обличчя ;

; виберіть зв’язок і введіть номер телефону, якщо ви додаєте дитину , і просто заповніть інформацію про неї;

, і просто заповніть інформацію про неї; зі свого боку, вибрана вами доросла пов’язана особа повинна підтвердити зв’язок у себе в кабінеті або надати вам код з смс-повідомлення.

Тепер ви можете записувати рідних на прийом, переглядати їхніх сімейних лікарів та декларації.

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А в дитячих картках ви зможете відстежувати всі медичні дані (вакцинації, направлення, рецепти).

І будьте здорові!

Джерело: Helsi.ME