Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Покрокова інструкція: як в мобільному додатку Helsi записати дітей та рідних на прийом до лікаря

10 Червня 2022, 12:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
телефон
Джерело: Depositphotos

Як в мобільному додатку Helsi записати дітей та рідних на прийом до лікаря. Що для цього потрібно зробити, детально розповіли фахівці МОЗ, які обслуговують цю електронну послугу.

Читайте також:
переїданняЗаїдання стресу під час війни: психолог дала поради, як прийняти своє тіло

Покрокова інструкція:

  • перейдіть в свою Медкарту й знайдіть там опцію Пов’язані особи;
  • натисніть на Додати пов’язане обличчя;
  • виберіть зв’язок і введіть номер телефону, якщо ви додаєте дитину, і просто заповніть інформацію про неї;
  • зі свого боку, вибрана вами доросла пов’язана особа повинна підтвердити зв’язок у себе в кабінеті або надати вам код з смс-повідомлення.

Тепер ви можете записувати рідних на прийом, переглядати їхніх сімейних лікарів та декларації.

Зараз дивляться

А в дитячих картках ви зможете відстежувати всі медичні дані (вакцинації, направлення, рецепти).

І будьте здорові!

Джерело: Helsi.ME

Теги
Медики Мобільний додаток МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь