Органы здравоохранения Франции распространили сегодня, 8 июля, заключение с рекомендацией предлагать вакцинацию против обезьяньей оспы людям, которые наиболее подверженны риску заражения.

Речь, в частности, идет о гомосексуалистах, трансгендерных людях с несколькими партнерами, людях, которые занимаются проституцией.

Отмечается, что оспа обезьян охватила уже 58 стран, где выявлено в общей сложности 6 тыс. случаев.

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Во Франции, согласно последним данным от 5 июля, к настоящему времени подтвержден 721 случай, в том числе 387 в Иль-де-Франс.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь выразил обеспокоенность вспышкой заболевания и объявил, что созовет комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая должна помочь ему оценить серьезность кризиса.

Отмечается также, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило о начале проверки вакцины против оспы человека для расширения ее использования против оспы обезьян.

Речь идет о вакцине Imvanex от датской компании Bavarian Nordic, разрешенной с 2013 года против оспы человека в ЕС.

Источник: Lexpress