Органи охорони здоров’я Франції поширили сьогодні, 8 липня, висновок з рекомендацією пропонувати вакцинацію проти мавпячої віспи людям, які найбільш схильні до ризику зараження.

Мова, зокрема, йде про гомосексуалістів, трансгендерних особах з кількома партнерами, особах, які займаються проституцією.

Відзначається, що віспа мавп охопила вже 58 країн, де виявлено в цілому 6 тис. випадків.

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У Франції, згідно з останніми даними від 5 липня, до теперішнього часу підтверджено 721 випадок, у тому числі 387 в Іль-де-Франс.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус знову висловив занепокоєння спалахом захворювання і оголосив, що скличе комісію з надзвичайних ситуацій, яка повинна допомогти йому оцінити серйозність кризи.

Відзначається також, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оголосило про початок перевірки вакцини проти віспи людини для розширення її використання проти віспи мавп.

Йдеться про вакцину Imvanex від датської компанії Bavarian Nordic, дозволеної з 2013 року проти віспи людини в ЄС.

Джерело: Lexpress