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Летальних випадків у Європі не було, але віспа мавп пошириться цього літа

1 Червня 2022, 14:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Летальних випадків у Європі не було, але віспа мавп пошириться цього літа
Джерело: Depositphotos

ВООЗ попереджає про можливе поширення вірусу віспи мавп цього літа.  Доктор Ганс Херні П. Клюге, регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі, попередив, що ймовірність подальшої передачі вірусу віспи мавп цього літа висока і що необхідно встановити контроль над  поширенням вірусу.

Станом на 26 травня у світі було 257 лабораторно підтверджених випадків вірусу та 120 підозрюваних. Інфекція, як правило, протікає легко і не спричиняє смертельних випадків.

ВООЗ попереджає, що в найближчі місяці багато із запланованих фестивалів і великих вечірок забезпечать додаткові контакти, що може спровокувати поширення вірусу.

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Незважаючи на те, що зараз вірус передається через сексуальну активність, в першу чергу за участю чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками, у соцмережах повідомлялося про інфекції в різних спільнотах.

Досі невідомо, чи може вірус віспи мавп поширюватися через сперму або вагінальні рідини, а також чи залишається вірус там протягом тривалого періоду часу.

Лікування та вакцини проти віспи мавп є, проте вони не є широко доступними у всьому світі.

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Пріоритетом ВООЗ є стримування спалаху, максимально зупиняючи передачу від людини до людини. Для цього потрібно залучати громадські організації, підвищувати обізнаність молоді про вірус, оснастити заклади охорони здоров’я для розпізнавання вірусу та боротьби з ним і забезпечити ізоляцію хворих.

Джерело: The Brussels Times

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Мавпяча віспа
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