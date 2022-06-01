ВООЗ попереджає про можливе поширення вірусу віспи мавп цього літа. Доктор Ганс Херні П. Клюге, регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі, попередив, що ймовірність подальшої передачі вірусу віспи мавп цього літа висока і що необхідно встановити контроль над поширенням вірусу.

Станом на 26 травня у світі було 257 лабораторно підтверджених випадків вірусу та 120 підозрюваних. Інфекція, як правило, протікає легко і не спричиняє смертельних випадків.

ВООЗ попереджає, що в найближчі місяці багато із запланованих фестивалів і великих вечірок забезпечать додаткові контакти, що може спровокувати поширення вірусу.

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Незважаючи на те, що зараз вірус передається через сексуальну активність, в першу чергу за участю чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками, у соцмережах повідомлялося про інфекції в різних спільнотах.

Досі невідомо, чи може вірус віспи мавп поширюватися через сперму або вагінальні рідини, а також чи залишається вірус там протягом тривалого періоду часу.

Лікування та вакцини проти віспи мавп є, проте вони не є широко доступними у всьому світі.

Пріоритетом ВООЗ є стримування спалаху, максимально зупиняючи передачу від людини до людини. Для цього потрібно залучати громадські організації, підвищувати обізнаність молоді про вірус, оснастити заклади охорони здоров’я для розпізнавання вірусу та боротьби з ним і забезпечити ізоляцію хворих.

Джерело: The Brussels Times