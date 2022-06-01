ВОЗ предупреждает о возможном распространении вируса оспы обезьян этим летом.

Доктор Ганс Херни П. Клюге, региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе, предупредил, что вероятность дальнейшей передачи вируса оспы обезьян этим летом высока и что необходимо установить контроль за распространением вируса.

На 26 мая в мире было 257 лабораторно подтвержденных случаев вируса и 120 подозреваемых. Инфекция, как правило, протекает легко и не влечет за собой смертельных случаев.

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ВОЗ предупреждает, что в ближайшие месяцы многие запланированные фестивали и большие вечеринки обеспечат дополнительные контакты, что может спровоцировать распространение вируса.

Несмотря на то, что сейчас вирус передается из-за сексуальной активности, в первую очередь с участием мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, в соцсетях сообщалось об инфекциях в разных сообществах.

До сих пор неизвестно, может ли вирус оспы обезьян распространяться через сперму или влагалищные жидкости, а также остается ли вирус там в течение длительного периода времени.

Лечение и вакцины против оспы обезьян есть, однако они не доступны во всем мире.

Приоритетом ВОЗ есть сдерживание вспышки, максимальная остановка передачи от человека к человеку. Для этого нужно привлекать общественные организации, повышать осведомленность молодежи о вирусе, оснастить учреждения здравоохранения для распознавания вируса и борьбы с ним и обеспечить изоляцию больных.

Источник: The Brussels Times