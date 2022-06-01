Вспышка обезьяньей оспы, возникшей в Европе, приблизилась к границе Украины. В соседней Венгрии зафиксирован первый случай заболевания.

Этот факт фиксации первого случая оспы обезьян в стране подтвердила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер. Больной – мужчина, которому 38 лет.

Еще неизвестно, выезжал ли этот человек за границу. Это сейчас выясняется венгерскими органами здравоохранения.

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Оспа обезьян — вирусное заболевание. Оно не похоже на Covid-19, но повод для беспокойства есть. Обычно люди заражаются обезьяньей оспой при тесном контакте с инфицированными животными.

Инфицирование может передаваться от матери к плоду через плаценту или во время тесного контакта во время и после рождения. Но в этом году заболевание зарегистрировано у молодых мужчин, многие из которых практикуют однополый секс. О симптомах обезьяньей оспы можно почитать здесь.

Источник: Daily News Hungary