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Уже у нашей границы: первый случай оспы обезьян зафиксирован в Венгрии

1 июня 2022, 11:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
віспа
Источник: Depositphotos

Вспышка обезьяньей оспы, возникшей в Европе, приблизилась к границе Украины. В соседней Венгрии зафиксирован первый случай заболевания.

Этот факт фиксации первого случая оспы обезьян в стране подтвердила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер. Больной – мужчина, которому 38 лет.

Еще неизвестно, выезжал ли этот человек за границу. Это сейчас выясняется венгерскими органами здравоохранения.

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Оспа обезьян — вирусное заболевание. Оно не похоже на Covid-19, но повод для беспокойства есть. Обычно люди заражаются обезьяньей оспой при тесном контакте с инфицированными животными.

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Инфицирование может передаваться от матери к плоду через плаценту или во время тесного контакта во время и после рождения. Но в этом году заболевание зарегистрировано у молодых мужчин, многие из которых практикуют однополый секс. О симптомах обезьяньей оспы можно почитать здесь.

Источник: Daily News Hungary 

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