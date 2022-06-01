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Уже біля нашого кордону: перший випадок віспи мавп зафіксований в Угорщині

1 Червня 2022, 11:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
віспа
Джерело: Depositphotos

Спалах мавпячої віспи, що виник у Європі, наблизився до кордону України. В сусідній Угорщині зафіксовано перший випадок захворювання.

Цей факт фіксації першого випадку віспи мавп у країні підтвердила головна санітарна лікарка Угорщини Сесілія Мюллер. Хворий – чоловік, якому 38 років.

Ще не відомо, чи виїжджала ця людина за кордон. Це наразі з’ясовується угорськими органами охорони здоров’я.

Зараз дивляться

Віспа мавп — вірусне захворювання. Воно не схоже на Covid-19, але привід для занепокоєння є. Зазвичай люди заражаються мавпячою віспою при тісному контакті з інфікованими тваринами.

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Інфікування може передаватися від матері до плода через плаценту або під час тісного контакту під час та після народження. Але цього року захворювання зареєстроване у молодих чоловіків, багато з яких практикують одностатевий секс. Про симптоми мавпячої віспи можна почитати тут.

Джерело: Daily News Hungary 

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Мавпяча віспа
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