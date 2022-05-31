Обезьянья оспа — это вирусное заболевание, которое не похоже на Covid-19, но повод для беспокойства есть. Вот что об этом говорят американские специалисты по инфекционным заболеваниям.

Должностные лица здравоохранения отслеживают более 100 случаев подтвержденной или предполагаемой оспы обезьян, которые появились в странах, где заболевание обычно не встречается. Речь идет об Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Соединенных Штатах и Великобритании.

Насколько заразна обезьянья оспа

Сейчас смотрят

— Обычно люди заражаются обезьяньей оспой при тесном контакте с инфицированными животными, — отмечает исследователь из Джорджтаунского университета Эллен Карлин.

По данным ВОЗ, вирус также может распространяться при совместном использовании зараженных предметов, таких как одежда и постельное белье, или через дыхательные капли, образующиеся при чихании или кашле. То есть примерно также, как и при Covid-19.

Другие пути передачи оспы обезьян включают инфицирование от матери к плоду через плаценту или во время тесного контакта во время и после рождения.

Большинство случаев в этом году было зарегистрировано у молодых мужчин, многие из которых практикуют однополый секс.

Каковы симптомы и насколько серьезной может быть инфекция обезьяньей оспы

По данным CDC, оспа обезьян является частью того же семейства вирусов, что и оспа, но, как правило, это гораздо более легкое состояние. В среднем симптомы появляются в течение 6-13 дней после заражения, но могут длиться и до трех недель.

Заболевшие люди обычно испытывают лихорадку, головную боль, боли в спине и мышцах, увеличение лимфатических узлов и общее истощение.

Примерно через один-три дня после повышения температуры у большинства людей также появляется болезненная сыпь. Она начинается с плоских красных отметин, которые поднимаются и наполняются гноем в течение следующих пяти-семи дней.

Сыпь может начаться на лице пациента, руках, ногах, внутренней части рта или на его гениталиях и распространиться на остальную часть тела.

По словам вирусолога Организации по вакцинам и инфекционным заболеваниям Университета Саскачевана в Канаде Анжелы Расмуссен, после того, как пустулы исчезают, через две-четыре недели они перестают быть заразными.

Дети и люди с сопутствующим иммунодефицитом могут иметь более тяжелые случаи, но оспа обезьян редко приводит к летальному исходу.

Тем не менее, как показала недавняя вспышка заболевания, существует множество возможностей для передачи оспы обезьян в первые несколько дней после заражения, когда симптомы неспецифичны.

Нужно ли беспокоиться о растущей угрозе

Хорошая новость заключается в том, что пока нет доказательств того, что вирус оспы обезьян эволюционировал или стал более заразным. По словам инфекционистов, ДНК-вирусы, такие как оспа обезьян, обычно очень стабильны и эволюционируют чрезвычайно медленно по сравнению с РНК-вирусами.

Тем не менее, как показали исследования, случаи заражения людей вирусами при контакте с животными стали более частыми в последние десятилетия. Растущая урбанизация и уменьшение количества лесов означают, что люди и дикие животные все чаще вступают в контакт.

Кроме того, несмотря на кратковременное затишье во время Covid-пандемии, люди стали чаще путешествовать в большее количество стран, чем всего десять лет назад.

По словам ученых, многие из тех же мер, которые снижают риск заражения Covid-19 — социальная дистанция, ношение масок в общественных местах, соблюдение правил гигиены рук и дезинфекция поверхностей, — также снизят риск заражения обезьяньей оспой.

Чем лечить оспу обезьян

Если вы заболели, лечение оспы обезьян обычно включает устранение симптомов с помощью противовирусных препаратов и внутривенное введение антител, изначально разработаных для лечения оспы.

Существует также вакцина, одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в 2019 году для людей в возрасте 18 лет и старше, которая защищает от оспы и оспы обезьян.

Если у вас появилась подозрительная сыпь, CDC призывает обращаться к своему лечащему врачу и просит медиков быть настороже в отношении признаков контрольной сыпи. Отмечается, что потенциальные случаи обезьяньей оспы должны быть изолированы и отмечены.