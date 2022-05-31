Мавпяча віспа – це вірусне захворювання, яке не схоже на Covid-19, але привід для занепокоєння є. Ось що про це говорять американські фахівці з інфекційних захворювань.

Чиновники охорони здоров’я відстежують понад 100 випадків підтвердженої або передбачуваної мавпячої віспи, які з’явилися в країнах, де захворювання зазвичай не зустрічається. Йдеться про Австралію, Бельгію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Португалію, Іспанію, Швецію, Сполучені Штати та Велику Британію.

Наскільки заразна мавпяча віспа

Зараз дивляться

– Зазвичай люди заражаються мавпячою віспою при тісному контакті з інфікованими тваринами, – зазначає дослідник з Джорджтаунського університету Еллен Карлін.

За даними ВООЗ, вірус також може поширюватися при спільному використанні заражених предметів, таких як одяг й постільна білизна або через дихальні краплі, що утворюються при чханні або кашлі. Тобто приблизно так само, як і при Covid-19.

Інші шляхи передачі віспи мавп включають інфікування від матері до плоду через плаценту або під час тісного контакту під час і після народження.

Більшість випадків цього року було зареєстровано у молодих чоловіків, багато з яких практикують одностатевий секс.

Які симптоми й наскільки серйозною може бути інфекція мавпячої віспи

За даними CDC, віспа мавп є частиною того ж сімейства вірусів, що і віспа, але, як правило, це набагато легший стан. В середньому симптоми з’являються протягом 6-13 днів після зараження, але можуть тривати й до трьох тижнів.

Хворі люди зазвичай відчувають лихоманку, головний біль, болі в спині і м’язах, збільшення лімфатичних вузлів і загальне виснаження.

Приблизно через один-три дні після підвищення температури у більшості людей також з’являється хворобливий висип. Він починається з плоских червоних відмітин, які піднімаються й наповнюються гноєм протягом наступних п’яти-семи днів.

Висип може початися на обличчі пацієнта, руках, ногах, внутрішній частині рота або на його геніталіях та поширитися на іншу частину тіла.

За словами вірусолога організації з вакцин та інфекційних захворювань університету Саскачевану в Канаді Анжели Расмуссен, після того, як пустули зникають, через два-чотири тижні вони перестають бути заразними.

Діти та дорослі з супутнім імунодефіцитом можуть мати важчі випадки, але віспа мавп рідко призводить до летального результату.

Проте, як показав нещодавній спалах захворювання, існує безліч можливостей для передачі віспи мавп в перші кілька днів після зараження, коли симптоми неспецифічні.

Чи потрібно турбуватися про зростаючу загрозу

Хороша новина полягає в тому, що поки що немає доказів того, що вірус віспи мавп еволюціонував або став більш заразним. За словами інфекціоністів, ДНК-віруси, такі як віспа мавп, зазвичай дуже стабільні й еволюціонують надзвичайно повільно порівняно з РНК-вірусами.

Проте, як показали дослідження, випадки зараження людей вірусами від контакту з тваринами в останні десятиліття почастішали. Зростаюча урбанізація та зменшення кількості лісів означають, що люди і дикі тварини дедалі частіше вступають в контакт.

Крім того, незважаючи на короткочасне затишшя під час Covid-пандемії, люди почали більше подорожувати, ніж лише десять років тому.

За словами вчених, багато з тих же заходів, які знижують ризик зараження Covid-19 – соціальна дистанція, носіння масок в громадських місцях, дотримання правил гігієни рук і дезінфекція поверхонь, – також знизять ризик зараження мавпячою віспою.

Чим лікувати віспу мавп

Якщо ви захворіли, лікування віспи мавп зазвичай передбачає усунення симптомів за допомогою противірусних препаратів та внутрішньовенному введенні антитіл, спершу розроблених для лікування віспи.

Існує також вакцина, схвалена Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в 2019 році для людей віком 18 років і старше, яка захищає від віспи і віспи мавп.

Якщо у вас з’явився підозрілий висип, CDC закликає звертатися до свого лікаря і просить медиків бути насторожі щодо ознак контрольної висипки. Відзначається, що потенційні випадки мавпячої віспи повинні бути ізольовані й відзначені.