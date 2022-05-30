Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) объявил в понедельник, 30 мая, что в стране один человек умер от оспы обезьян. Отмечается, что в последний раз Нигерия регистрировала смерть от обезьяньей оспы в 2019 году.

В опубликованном заявлении NCDC говорится, что по состоянию на 28 мая 2022 года в девяти штатах и ​​федеральной столичной территории (FCT) был зарегистрирован в общей сложности 21 подтвержденный случай заболевания.

По данным NCDC, болезнь унесла жизнь 40-летнего пациента, у которого было сопутствующее заболевание и который принимал иммунодепрессанты.

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Согласно документу, среди 21 случая, зарегистрированного на данный момент в 2022 году, не было никаких доказательств какой-либо новой или атипичной передачи вируса или изменений в его клинических проявлениях.

Оспа обезьян — это необычный вирус, который трудно распространяется среди людей. Большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель. Тяжелая болезнь, с другой стороны, может поразить некоторых людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян регулярно встречается в Нигерии, Бенине, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Габоне, Гане (выявляется только у животных), Кот-д’Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне.

Когда оспа обезьян или любая другая болезнь часто встречается в стране, говорят, что она эндемична.

Однако в последнее время случаи обезьяньей оспы были зарегистрированы более чем в 20 странах, где это заболевание не является распространенным, что вызывает широкое беспокойство.

По данным ВОЗ, подавляющее большинство случаев, зарегистрированных до сих пор, не связаны с поездками в эндемичные места.

Источник: The Street Journal