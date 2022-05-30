Нігерійський центр з контролю за захворюваннями (NCDC) оголосив у понеділок, 30 травня, що в країні одна людина померла від віспи мавп. Відзначається, що востаннє Нігерія реєструвала смерть від мавпячої віспи в 2019 році.

В опублікованій заяві NCDC говориться, що станом на 28 травня 2022 року в дев’яти штатах і федеральній столичній території (FCT) був зареєстрований в цілому 21 підтверджений випадок захворювання.

За даними NCDC, хвороба забрала життя 40-річного пацієнта, у якого було супутнє захворювання і який приймав імунодепресанти.

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Згідно з документом, серед 21 випадку, зареєстрованого на цей момент в 2022 році, не було ніяких доказів будь-якої нової або атипової передачі вірусу або змін в його клінічних проявах.

Віспа мавп – це незвичайний вірус, який важко поширюється серед людей. Більшість пацієнтів одужують протягом декількох тижнів. Важка хвороба, з іншого боку, може вразити деяких людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, віспа мавп регулярно зустрічається в Нігерії, Беніні, Камеруні, Центральноафриканській Республіці, Демократичній Республіці Конго, Габоні, Гані (виявляється тільки у тварин), Кот-д’Івуарі, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

Коли віспа мавп або будь-яка інша хвороба часто зустрічається в країні, кажуть, що вона ендемічна.

Однак останнім часом випадки мавпячої віспи були зареєстровані більш ніж в 20 країнах, де це захворювання не є поширеним, що викликає широке занепокоєння.

За даними ВООЗ, переважна більшість випадків, зареєстрованих до цих пір, не пов’язані з поїздками в ендемічні місця.

Джерело: The Street Journal