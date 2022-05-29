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Оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию, ее может спровоцировать другой вирус – Билл Гейтс

29 мая 2022, 19:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию, ее может спровоцировать другой вирус – Билл Гейтс
Источник: Pixabay

Обезьянья оспа скорее всего не получит широкого распространения и вряд ли разразится пандемией. Об этом основатель Microsoft и инвестор в международные программы здравоохранения Билл Гейтс заявил в интервью испанскому изданию El Diario.

— Шансов на то, что оспа станет гораздо более распространенной, очень мало. Если бы не пандемия коронавируса, обезьяньей оспы даже не было бы в новостях, — убежден Гейтс.

Он отметил, что нетипичное распространение оспы в Европе вызывает беспокойство. Но, по его словам, вряд ли эта патология станет следующей большой пандемией, но бдительность по этому поводу является позитивным моментом.

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Однако Билл Гейтс не исключает с вероятностью в 50%, что в ближайшие два десятилетият возникнет новая пандемия из-за изменения климата. По его мнению, в мире может распространиться какая-либо разновидность гриппа или коронавируса.

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Источник: El Diario

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Білл Гейтс, Мавпяча віспа, прогноз
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