Мавпяча віспа швидше за все не отримає широкого поширення і навряд чи вибухне пандемією. Про це засновник Microsoft і інвестор в міжнародні програми охорони здоров’я Білл Гейтс заявив в інтерв’ю іспанському виданню El Diario.

– Шансів на те, що віспа стане набагато більш поширеною, дуже мало. Якби не пандемія коронавірусу, мавпячої віспи навіть не було б в новинах, – переконаний Гейтс.

Він зазначив, що нетипове поширення віспи в Європі викликає занепокоєння. Але, за його словами, навряд чи ця патологія стане наступною великою пандемією, але пильність з цього приводу є позитивним моментом.

Однак Білл Гейтс не виключає з ймовірністю в 50%, що в найближчі два десятиліття виникне нова пандемія через зміну клімату. На його думку, у світі може поширитися будь-який різновид грипу або коронавірусу.

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Джерело: El Diario