Органи охорони здоров’я Великої Британії закликали всіх, у кого позитивний результат тесту на вірус мавпячої віспи, утримуватися від сексу доти, поки їхні симптоми не зникнуть.

Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії також рекомендувало раніше інфікованим пацієнтам продовжувати використовувати презервативи протягом восьми тижнів після того, як вірус пройшов, у якості запобіжного заходу.

Агентство заявило, що ризики для населення залишаються низькими, але закликало людей звертатися до медичних працівників, якщо вони помічають будь-які незвичайні висипання на тілі.

Зараз дивляться

Велика Британія зареєструвала ще 71 випадок зараження вірусом за минулі вихідні. В результаті загальне число хворих у країні досягло 179, тобто менш ніж через місяць після того, як 7 травня був зареєстрований перший випадок.

Наразі в Британії найвищий показник числа випадків віспи мавп серед неендемічних країн. За нею слідують Іспанія (120) і Португалія (96).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більшість випадків досі поширювалися статевим шляхом. При цьому особлива концентрація випадків спостерігалася в спільнотах геїв та бісексуалів, а також серед чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками.

Джерело: CNBC