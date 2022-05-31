Органы здравоохранения Великобритании призвали всех, у кого положительный результат теста на вирус обезьяньей оспы, воздерживаться от секса до тех пор, пока их симптомы не исчезнут.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании также рекомендовало ранее инфицированным пациентам продолжать использовать презервативы в течение восьми недель после того, как вирус прошел, в качестве меры предосторожности.

Агентство заявило, что риски для населения остаются низкими, но призвало людей обращаться к медицинским работникам, если они замечают какие-либо необычные высыпания на теле.

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Великобритания зарегистрировала еще 71 случай заражения вирусом за минувшие выходные. В результате общее число заболевших в стране достигло 179, то есть менее чем через месяц после того, как 7 мая был зарегистрирован первый случай.

В настоящее время в Британии самый высокий показатель числа случаев оспы обезьян среди неэндемичных стран. За ней следуют Испания (120) и Португалия (96).

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев до сих пор распространялись половым путем. При этом особая концентрация случаев наблюдалась в сообществах геев и бисексуалов, а также среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Источник: CNBC