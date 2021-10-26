До недавнего времени лишь несколько стран сообщали о случаях инфицирования полиовирусом. В октябре 2021 года к ним присоединилась и Украина, когда полиомиелит стал причиной паралича у невакцинированного полуторагодовалого ребенка в Ровенской области.

Поэтому участники пресс-брифинга, состоявшегося по случаю Всемирного дня борьбы с полиомиелитом, призвали всех украинских пап и мам вакцинировать от полиомиелита пропустивших прививку детей.

— Сейчас очень важно говорить о полиомиелите, ведь он впервые за много лет вернулся в Украину. И пока идет эпидемиологическое расследование случая в Ровенской области, под угрозой – все невакцинированные дети до 5 лет, — подчеркнул главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что полиомиелит может вызывать паралич на всю жизнь, а иногда – привести к смерти. Именно поэтому следует немедленно проверить вакцинальный статус ребенка, если его родители отказались от прививки или по каким-то причинам пропустили ее.

Игорь Кузин также напомнил, что, согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет.

Прививки от полиовируса – безвозмездные и все регионы обеспечены качественными, сертифицированными вакцинами в достаточном количестве.

Важно знать, что полиомиелит — опасное вирусное заболевание. Часто носители полио не имеют никаких симптомов болезни или путают их с симптомами ОРВИ или расстройства желудка, однако продолжают инфицировать других, если у них нет достаточного количества прививок.

Если у вашего ребенка возникли такие симптомы, как диарея, тошнота, рвота, головная боль, боль в животе и горле, лихорадка или слабость в руках или ногах – нужно немедленно обратиться за помощью к семейному врачу или другому медицинскому работнику.