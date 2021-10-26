До недавнього часу лише кілька країн повідомляли про випадки інфікування поліовірусом. У жовтні 2021 року до них приєдналася і Україна, коли поліомієліт став причиною паралічу у невакцинованої півторарічної дитини в Рівненській області.

Тому учасники прес-брифінгу, що відбувся з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом, закликали всіх українських тат і мам вакцинувати від поліомієліту дітей, які пропустили щеплення.

– Зараз дуже важливо говорити про поліомієліт, адже він вперше за багато років повернувся в Україну. І поки йде епідеміологічне розслідування випадку в Рівненській області, під загрозою – всі невакциновані діти до 5 років, – наголосив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що поліомієліт може викликати параліч на все життя, а іноді – привести до смерті. Саме тому слід негайно перевірити вакцинальний статус дитини, якщо його батьки відмовилися від щеплення або з якихось причин пропустили її.

Ігор Кузін також нагадав, що, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років.

Щеплення від поліовірусу – безоплатні і всі регіони забезпечені якісними, сертифікованими вакцинами в достатній кількості.

Важливо знати, що поліомієліт – небезпечне вірусне захворювання. Часто носії поліо не мають ніяких симптомів хвороби або плутають їх з симптомами ГРВІ або розладу шлунка, проте продовжують інфікувати інших, якщо у них немає достатньої кількості щеплень.

Якщо у вашої дитини виникли такі симптоми, як діарея, нудота, блювота, головний біль, біль у животі та горлі, лихоманка або слабкість в руках або ногах – потрібно негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або іншого медичного працівника.