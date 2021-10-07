Федеральные власти Канады обязали всех госслужащих, включая полицию и военных, пройти полную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Срок — ближайшие два месяца. Это решение касается и тех, кто намерен воспользоваться внутренними рейсами железнодорожного и воздушного транспорта, в том числе и детей от 12 лет.

— Эти ответственные, практические и жесткие шаги… защитят канадцев, помогут избежать перегрузки системы здравоохранения, позволят нашим детям продолжить ходить в школу, ускорят восстановление нашей экономики, — заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Глава канадского правительства выразила уверенность, что такие меры направлены, прежде всего, на экономическое восстановление страны и сделают невозможным саботаж массовой иммунизации.

Как сообщают СМИ, почти 300 тыс. государственных служащих Канады должны вакцинироваться уже до конца октября. В противном случае тех, кто этого не сделает, ждут отпуска за свой счет. Исключение сделано лишь для тех, кто не может привиться по медицинским показаниям.

Напомним, что предыдущий премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал обязательную вакцинацию одним из пунктов своей предвыборной программы на парламентских выборах в сентябре 2021 года. Он подчеркивал, что федеральных служащих, которые будут игнорировать это требование, ждут серьезные последствия.

По данным СМИ, более 82% населения Канады в возрасте от 12 лет завершили курс вакцинации, а хотя бы одну дозу вакцины получили 88% жителей.

Согласно данным Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявили более 1,64 млн случаев заражения коронавирусом. Более 28 тыс. инфицированных скончались.