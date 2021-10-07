Федеральна влада Канади зобов’язала всіх держслужбовців, включаючи поліцію і військових, зробити повну вакцинацію проти коронавірусної інфекції. Строк – найближчі два місяці. Це рішення стосується і тих, хто має намір скористатися внутрішніми рейсами залізничного і повітряного транспорту, в тому числі і дітей від 12 років.

– Ці відповідальні, практичні і жорсткі кроки… захистять канадців, допоможуть запобігти перевантаженню нашої системи охорони здоров’я, дозволять нашим дітям продовжити ходити в школу, прискорять відновлення нашої економіки, – заявила віце-прем’єр Канади Христя Фріланд.

Голова канадська уряду виразила впевненість, що такі міри направлені, перш за все, на економічне відновлення країни і унеможливлюють саботаж масової імунізації.

Як повідомляють ЗМІ, майже 300 тис. державних службовців Канади повинні вакцинуватися вже до кінця жовтня. В противному випадку на тих, хто цього не зробить, чекають відпустки за власний рахунок. Виняток зроблено лише для тих, хто не може щепитися за медичними показаннями.

Нагадаємо, що попередній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив обов’язкову вакцинацію одним із пунктів своєї передвиборчої програми на парламентських виборах у вересні 2021 року. Він наголошував, що федеральних службовців, які будуть ігнорувати цю вимогу, чекають серйозні наслідки.

За даними ЗМІ, понад 82% населення Канади віком від 12 років завершили курс вакцинації, а хоча б одну дозу вакцини отримали 88% жителів.

Згідно з даними Worldometers, всього в Канаді за час пандемії виявили понад 1,64 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 28 тис. інфікованих померли.