Почему полоскание больного горла фурацилином не эффективно и что действительно работает в этой ситуации. Об этом на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказал доцент кафедры оториноларингологии Львовского национального медуниверситета имени Даниила Галицкого, врач-отоларинголог детского КНП Первое ТМО Львова Александр Семенюк.

— Фурацилин действительно имеет антисептический эффект. Это антибиотик, поэтому им полоскали горло, мыли глаза при конъюнктивите и даже обрабатывали раны. Однако было ли это эффективно? Отнюдь, — уверяет специалист.

По его словам, в европейские или американские протоколы лечения острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей фурацилин не включен.

— Если болит горло, то это либо вирусная инфекция, которой никакой антибиотик не нужен, либо бактериальная, нуждающаяся в системном лечении, — отмечает врач.

И ставит в пример ветряную оспу: чем бы мы ни мазали или даже не прижигали элементы на коже, это не сделает вас свободными от этого вируса.

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Налеты на миндалинах – это только проявление общего заболевания, которое при других симптомах требует лечения. Налеты могут возникать и при некоторых вирусных (инфекционный мононуклеоз) или грибковых заболеваниях.

А вот стрептококковый тонзиллит может быть и без налетов, но всегда нуждается в диагностике и лечении системным антибиотиком (т.е. таким, который нужно пить, а не полоскать им горло).

— Фурацилин не решает никаких других проблем: не снимает боль, воспаление или отек, не освежает дыхание. Он неприятный по вкусу, тяжело растворяется в воде, — говорит Александр Семенюк.

Что же делать, если болит горло:

с ледует принять обезболивающие внутрь (парацетамол, ибупрофен);

ледует принять обезболивающие внутрь (парацетамол, ибупрофен); если горло болит более 5-7 дней, следует обратиться к врачу для исключения бактериальных или гнойных осложнений (в частности, паратонзилярного абсцесса).

Источник: Береги себя