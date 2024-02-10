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Умерла во время операции: робот-хирург прожег дыру в кишечнике 78-летней американки

10 февраля 2024, 16:56
Валентина Андрейко журналіст
санітарка
Источник: Unsplash

В региональной больнице Baptist Health Boca Raton во время операции по поводу рака толстой кишки случилось чрезвычайное происшествие — робот-хирург да Винчи убил пациентку, он прожег дыру в ее кишечнике. Причем хирургическая бригада не могла этому помешать.

Робот убил человека

В иске, который подали родственники умершей Сандры Зульцер, указывается, что фатальные повреждения были нанесены вследствие неисправности робота.

На его гильзах якобы были трещины, которые вызвали утечку электрического тока.

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Отверстие, прожженное электрической дугой, сразу не заметили, поскольку оно находилось вне поля зрения врача.

Но вскоре дыра в тонком кишечнике привела к утечке пищеварительных ферментов и желчи в брюшную полость.

В иске не только обвиняли дефектный гаджет, но и утверждали, что компания не смогла научить врачей правильному использованию робота-хирурга, что увеличило риск смертельной хирургической ошибки.

Плюсы и минусы робота-хирурга

Робот-хирург имеет четыре “руки”, оснащенные хирургическими инструментами и камерой. Аппаратом управляет хирург с помощью джойстика и ножных педалей от консоли.

С помощью да Винчи можно делать точные разрезы размером с копейку. То есть использование робота-хирурга позволяет существенно уменьшать повреждения места операции и минимизировать кровопотерю по сравнению с открытой операцией с широким разрезом.

Согласно данным Intuitive Surgical, роботы да Винчи успешно провели 12 млн операций. Однако, зарегистрировано и более 20 тысяч печальных случаев, 274 закончились смертью пациентов.

В прошлом, 2023 году, поступили сообщения о 3098 инцидентах, связанных с неисправностью чудо-аппарата, что привело к тяжелым последствиям.

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Источник
The Sun
Теги
Операция Робот США
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