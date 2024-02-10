У регіональній лікарні Baptist Health Boca Raton під час операції через рак товстої кишки трапилася надзвичайна подія – робот-хірург да Вінчі убив пацієнтку, пропаливши діру в її кишківнику. Причому хірургічна бригада не могла цьому завадити.

Робот убив людину

У позові, який подали родичі померлої Сандри Зульцер, вказується, що фатальні пошкодження були нанесені внаслідок несправності робота.

На його гільзах начебто були тріщини, які спричинили витік електричного струму.

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Woman,78,dies after surgical robot ‘burnt hole in intestine & caused fatal leak’ https://t.co/YNkU9JPl7m — Ганна І. (@anni4ka2022) February 10, 2024

Отвір, пропалений електричною дугою, відразу не помітили, оскільки він був поза полем зору лікаря.

Але невдовзі діра у тонкому кишківнику призвела до витоку травних ферментів і жовчі у черевну порожнину.

У позові не лише звинувачували дефектний гаджет, а й стверджували, що компанія не змогла навчити лікарів правильному використанню робота-хірурга, що збільшило ризик смертельної хірургічної помилки.

Плюси та мінуси робота-хірурга

Робот-хірург має чотири “руки”, оснащені хірургічними інструментами та камерою. Апаратом керує хірург за допомогою джойстика та ножних педалей від консолі.

З допомогою да Вінчі можна робити точні розрізи розміром із копійку. Тобто використання робота-хірурга дозволяє суттєво зменшувати пошкодження місця операції та мінімізувати крововтрату порівняно з відкритою операцією із ширшим розрізом.

Згідно з даними Intuitive Surgical, роботи да Вінчі успішно провели 12 млн операцій. Проте зареєстровано і понад 20 тисяч сумних випадків, 274 закінчилися смертю пацієнтів.

Торік, у 2023-му, надійшли повідомлення про 3098 інцидентів, пов’язаних із несправністю диво-апарата, що призвело до важких наслідків.